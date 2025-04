Enniso treneris pateikė netikėtą prognozę: „Jei Stanionis prieš Ennisą atrodys kaip mažas berniukas, tai netikiu, kad kova su Normanu įvyks“

Gali būti, kad šios kovos laimėtojas vėliau susitiks su WBO pasaulio čempionu Brianu Normanu jaunesniuoju. Visgi, pastarasis, neseniai labai greitai apgynęs diržą, ilgai sėdėti be darbo nenori ir jau kreipėsi į kitą tos pačios svorio kategorijos čempioną – WBC diržą turintį Mario Barriosą.

„Barriosas savo diržą prižiūri tarsi kūdikį ir bando slėptis kažkur kampe. Barriosai, išlįsk į lauką ir kaukimės“, – „Ring Magazine“ sakė B. Normanas.

🗣️ “Barrios is babysitting his belt.” Brian Norman Jr tells The Ring he wants a unification fight with WBC welterweight world champion Mario Barrios. pic.twitter.com/Z0P2nT1fN7

B. Normano ir M. Barrioso bei J. Enniso ir E. Stanionio kovų laimėtojai turėtų po 2 iš 4 pagrindinių pasaulio čempiono diržų, o tada jau nebūtų taip sudėtinga surengti ir kovą dėl neginčijamo pasaulio čempiono statuso. Tokiam scenarijui pritarė ir vienas iš J. Enniso treniruočių partnerių Havenas Brady.

„Manau, kad tai būtų pats geriausias variantas. Tegul Normanas kaunasi su Barriosu ir vienas iš jų pasiima 2 diržus. Kai Ennisas nugalės Stanionį, tada būtų galima surengti mega kovą dėl neginčijamo pasaulio čempiono statuso. Normanas ką tik apgynė diržą 3-iajame raunde, tad manau, kad jis su Barriosu galėtų kautis jau birželį ar liepą. Tada metų pabaigoje būtų galima surengti Normano kova su Ennisu“, – „YSM Sports Media“ aiškino H. Brady.

Tuo tarpu vienas iš J. Enniso trenerių Gregas Hackettas „Fightin Wordz With Bang“ pateikė netikėtą prognozę, pagal kurią B. Normanas be kovos atsisakytų čempiono diržo.

„Jei „Bootsas“ dominuos ir prieš jį Stanionis ringe atrodys kaip mažas berniukas, tada kova su Normanu neįvyks? Sutinku su tuo. Man labai įstrigo Normano tėvo kalbos apie tai, kad jo sūnus dar labai jaunas, jauniausias iš čempionų ir t.t. Aš susidariau įspūdį, kad Normanai turi laiko užsiiminėti visokiomis nesąmonėmis ir kad niekas neprivers jų sutikti su tokiomis kovos sąlygomis, kokios jų netenkins. Aš netgi įsivaizduoju scenarijų, pagal kurį Normanas atlaisvintų diržą be kovos ir palauktų, kol Ennisas pereitų į aukštesnę svorio kategoriją“, – aiškino G. Hackettas.

Greg Hackett says if Boots DOMINATES STANIONIS BRIAN NORMAN JR WILL VACATE THE BELT AND WAIT FOR BOOTS TO MOVE TO 154 INSTEAD OF FIGHTING HIM FOR A UNIFICATION 😳



🎥 Fightin Wordz With Bang YouTube #Boxing #BootsStanionis pic.twitter.com/A3treXxeaj