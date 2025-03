Emocingai nepatekimą į Europos čempionato pusfinalį išgyvenusi Galvydytė: „Buvo šokas“

Tiesa, debiutas nesusiklostė taip, kaip tikėtasi, kadangi lengvaatletė pasirodymą baigė 800 m atrankoje. Savo bėgime trečią vietą užėmusi lietuvė tarp visų dalyvių pademonstravo 15-ą laiką (2 min. 04,18 sek.) ir čempionate užėmė 17-ą vietą.

Į pusfinalį pateko 12 dalyvių, o G. Galvydytei iki šio etapo pritrūko vos 0,09 sek. Kitaip tariant, pusfinalio etapas būtų pasiektas, jeigu savo bėgime sportininkė atbėgtų antra. Būtent 0,09 sek. pritrūko iki tikslo, nors lietuvė paskutiniame rate ir finišo tiesiojoje surengė puikų sprintą.

„Labai daug emocijų po finišo. Buvo šokas, nes tikrai maniau, kad pateksiu. Labai gerai prieš startą ir pačiame bėgime jaučiausi. Visgi, prastą poziciją užsiėmiau. Paskutinį ratą subėgau turbūt greičiausiai savo karjeroje, bet to neužteko, nes buvau per toli. Pozicija nusprendė rezultatą ir galutinę vietą.

Nepavyko subėgti taip, kaip norėjau, tai buvo tikras emocijų antplūdis. Pritrūko geros pozicijos, nes jeigu būčiau pusantro rato likus buvusi arčiau lyderių, būčiau patekusi į pusfinalį. Nors puse metro buvimas per toli gali kainuoti kelialapį į kitą etapą, o man tiek nedaug ir pritrūko“, – po finišo savo pasirodymą čempionate komentavo G. Galvydytė, kuri dalį distancijos bėgo paskutinė, o vėliau pradėjo vytis ir lenkti varžoves.

Tai buvo pirmas lietuvės Europos uždarų patalpų čempionatas, tačiau ji jau yra startavusi pagrindinėse stadiono varžybose – olimpinėse žaidynėse, pasaulio čempionate ir dviejuose Europos čempionatuose.

Atvykdama čia G. Galvydytė papildomo spaudimo ar įtampos nejautė, tačiau pripažino, kad taktiniuose bėgimuose patirties dar trūksta: „Rezultatai buvo stabilūs, padariau gerą darbą prieš atvykstant, gerai sekėsi pasirengimo stovykloje. Man labai patinka čempionatai, tiesiog šįkart viskas ne pagal mane susiklostė.

Trūksta patirties, nes 800 m yra labai taktinė rungtis. Kuo daugiau bėgi – tuo geriau. Už kelių mėnesių žiūrėsiu į šitą situaciją ir manysiu, kad išsinešiau labai didelę patirtį. Reikia nebijoti būti priekyje ir nebijoti agresyviau bėgti. Man gal trūksta šiek tiek agresyvumo ir pasitikėjimo savimi. Atrodo jis yra, bet kai išbėgi ir užleidi varžoves, reikia būti agresyvesnei ir užsiimti geresnę poziciją.“

Šiais metais G. Galvydytė per pusantro mėnesio pagerino net keturis Lietuvos uždarų patalpų rekordus. 800 m ji prabėgo per 2 min. 00,97 sek., 1500 m distanciją įveikė per 4 min. 05,32 sek., o 1 mylios rekordą gerino net 2 kartus (dabartinis – 4 min. 22,76 sek.).

Uždarų patalpų sezonas lietuvei dar nesibaigė, kadangi kovo 21–23 dienomis ji turėtų startuoti Nandzinge (Kinija) vyksiančiame pasaulio uždarų patalpų čempionate. Laukia dar vienas debiutas, tiesa, distancija šįkart bus ilgesnė – 1500 m.

„1500 m rungtis turi kitokią taktiką, yra daugiau laiko pažaisti. 800 m nuotolyje užtenkta 1–2 klaidų ir bėgimas gali būti nepavykęs. Labai laukiu ir tikiuosi, kad pavyks pasirodyti geriau“, – apie artėjantį čempionatą kalbėjo G. Galvydytė.

Europos uždarų patalpų čempionato 800 m atrankoje geriausią rezultatą tarp 29 dalyvių užfiksavo šveicarė Audrey Werro (2 min. 00,92 sek.). Šios rungties pusfinalis vyks šeštadienį vakare, o finalinis bėgimas numatytas sekmadienį vakare.