Emocijų kupinas vakaras Anfielde: „Manchester United“ išplėšė aukso vertės tašką prieš lyderį „Liverpool“

Itin emocingame mače, kurį trikdė pliaupiantis lietus, o futbolininkai dažnai griuvinėjo it ant ledo pirmieji įvarčiu pasižymėjo svečiai.

„Raudonuosius velnius“ į priekį išvedė puolime po ilgosios pertraukos atsiduręs centro gynėjas Lisandro Martinezas 1:0.

Į tai „Liverpool“ atsakė jau po 7 minučių, kai fantastišką reidą kairiuoju aikštės kraštu surengė Cody Gakpo, pats jį ir užbaigęs tiksliu smūgiu 1:1.

Į priekį pirmenybių lyderiai išsiveržė po Mohamedo Salah realizuoto 11 metrų baudinio, o jį teisėjai skyrė dėl Matthijso De Ligto žaidimo ranka 2:1.

Tai buvo jau 175-asis M. Salah įvartis Anglijoje, o pagal šį skaičių jis susilygino su Prancūzijos futbolo legenda Thiery Henry, su kuriuo dabar dalinasi 7-ą vietą.

Lygiąsias „Manchester United“ užsitikrino po Amado Diallo įvarčio, kurį Rubeno Amorimo ekipa uždirbo surengusį kontraataką 2:2.

Dvikovos pabaigoje Harry Maguire'as turėjo auksinę progą išplėšti savo ekipai pergalę, tačiau jo smūgis arti vartų skriejo Dievui į langus.

