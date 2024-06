Elitinėje paralimpiečių akademijoje – apdovanojimai pirmajai paraatletų laidai

„Elitinėje paralimpiečių akademijoje turėjome intensyvius kontaktinių mokymų savaitgalius, kur su sportininkais žiniomis ir patarimais dalijosi geriausi savo sričių profesionalai. Mokymų tikslas – kad paraatletai augtų ir kaip sportininkai, ir kaip asmenybės. Ne mažiau nei sportinė dalis yra svarbios tokios temos kaip asmens prekės ženklas, komunikacija, rėmėjų pritraukimas. Tai gali padėti suteikti impulsą sėkmingai karjerai”, – sakė projektą koordinuojanti Lietuvos paralimpinio komiteto generalinė sekretorė Asta Narmontė.

„Mums, sportininkams, nuolat reikia atnaujinti žinias, siekiant aukštų sporto rezultatų. Be to, mes patys siekiame populiarinti žmonių su negalia sportą. Dėl to svarbu gilinti viešo kalbėjimo, socialinių tinklų, kitų sričių žinias, kurios padeda pasiekti daugiau žmonių, sudominti juos paralimpiniu judėjimu ir paraatletų pasiekimais. Elitinė paralimpiečių akademija praplėtė akiratį ir parodė, kad sportas nesibaigia arenose”, – džiaugėsi Elitinę paralimpiečių akademiją baigęs lengvaatletis Andrius Skuja.

Pasak Lietuvos paralimpinio komiteto prezidento Mindaugo Biliaus, jau netrukus bus pradėta rinkti antra paraatletų grupė, kuri mokymus pradės rudenį. O projektas įmanomas tik rėmėjų palaikymo dėka.

„Turime puikius paraatletų atsiliepimus, jau sulaukėme kitų mūsų sportininkų klausimų ir pageidavimų dalyvauti šiame projekte. Už projekto gyvavimą esame dėkingi mūsų rėmėjams prekybos ir laisvalaikio centrui „Panorama“, kuris mus palaiko jau ne pirmus metus. Kartu kuriame tikrą išliekamąja vertę. Žinios yra tas pamatas, ant kurio statomas sportinės karjeros namas, o pamatas turi būti tvirtas”, – sakė M. Bilius.

Tvariu bendradarbiavimu su Lietuvos paralimpiniu komitetu džiaugėsi Elitinę paralimpiečių akademiją finansuojančio prekybos ir laisvalaikio centro „Panorama“ vadovė Birutė Kalanovaitė.

„Ilgalaikę mūsų draugystę sieja bendros vertybės, tikslai ir tarpusavio pasitikėjimas. Mes – „Panorama“ – palaikome įvairovę, norime prisidėti prie pokyčių ir atkreipti dėmesį į žmonių su negalia integraciją bendruomenėje. „Parateam Lietuva“ savo ryžtu ir pasiekimais įkvepia bei motyvuoja visus mus ir parodo, kad su atsidavimu ir darbu galima įveikti bet kokius sunkumus – nėra tokių ribų, kurių nebūtų galima peržengti. „Elitinės paralimpiečių akademijos“ projektas mums yra labai svarbus. Džiaugiamės, kad galime prisidėti prie sportininkų švietimo, naujų žinių ir tobulėjimo. Tikimės, kad tai paralimpiečiams padės, tiek siekiant aukščiausių rezultatų, tiek asmeninių tikslų. Palaikysime jūsų bendruomenę ir toliau,“ – sakė „Panoramos“ vadovė Birutė Kalanovaitė.

Elitinės paralimpiečių akademijos projektą palaiko ir Tarptautinis paralimpinis komitetas, kurio sertifikatus gavo kiekvienas akademiją baigęs paraatletas. Pirmosios laidos absolventais tapo lengvaatlečiai Aušra Garunkšnytė, Oksana Dobrovolskaja, Andrius Skuja ir Ramūnas Rojus, šaulė Raimeda Bučinskytė, golbolininkas Nerijus Montvydas, snieglentininkas Rapolas Micevičius, plaukikai Edgaras Matakas ir Gabrielė Čepavičiūtė, o taip pat triatlonininkas Ernestas Česonis.