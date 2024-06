Eimantas Stanionis pratęsė sutartį su PBC ir išsiskyrė su vadybininku

Šeštadienį žymus bokso žurnalistas Mike‘as Coppingeris pranešė, kad jo šaltinių teigimu, E. Stanionis pasirašė sutartį su PBC dėl kelių kovų. Taip pat teigiama, kad jis išsiskyrė su ilgamečiu vadybininku Shelly Finkeliu.

„Dabar neturiu vadybininko, esu laisvasis agentas“, – portalui „fightsatw.com“ aiškino E. Stanionis. „Paskutinėje kovoje kovojau dėl laisvės. Norėjau būti laisvas, todėl dabar neturiu vadybininko. Manau, kad dabar pats sau vadovausiu. Po tiek metų jau turiu šiek tiek patirties ir turiu gerą grupę žmonių, kurie man padės judėti į priekį. Ketinu pabandyti ir mes pamatysime, kaip seksis.

Mano vadybininkas atliko gerą darbą, jog pasiekčiau 15-0 rezultatą, bet viskas tuo ir baigėsi, o mes judame į priekį. Linkiu jam visko ko geriausio. Šiuo metu kalbamės su įvairiomis reklamos organizacijomis ir kai bus naujienų, aš jus informuosiu.“

Eimantas Stanionis has signed a multi-fight extension with PBC, per sources. He’s also parted ways with longtime manager Shelly Finkel. The undefeated welterweight is expected to be elevated to recognized champion with Terence Crawford set to fight at 154 pounds. PBC is looking…