E.Stanionis: „Žmonės galvoja, kad Ennisas mane nokautuos per 2 sekundes ar pan. Mėgstu žmonėms įrodyti, kad jie klysta“

Lažybininkai aiškiu šios kovos favoritu vadina J.Ennisą. Jo šansai laimėti vertinami 76 proc. E.Stanionio pergalės tikimybė siekia 23 proc., o lygiųjų – 1 proc. Bokso ekspertai taip vienpusiškai J.Enniso pergalės neprognozuoja, nors ir sutinka, kad amerikietį derėtų vadinti favoritu.

Jaron Ennis looking sharp preparing for his upcoming fight vs Stanionis 🥊 🎥 @ysmsportsmedia #Boxing #BootsStanionis pic.twitter.com/sgG0HTwVp1

💥 Boots Ennis is in the gym putting in work ahead of his unification fight vs Eimantas Stanionis on April 12th.



🎥 Jaron Ennis pic.twitter.com/kFsvkNFKlz

REKLAMA