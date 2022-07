Dybala pagerino Ronaldo priklausiusį rekordą Italijoje bei sulaukė įspūdingo Romos sirgalių pasitikimo

Pranešama, kad prieš tai rekordas Italijoje priklausė Cristiano Ronaldo. Per pirmą dieną, kuomet jis tapo Turino „Juventus“ žaidėju, buvo parduota 500 tūkst. marškinėlių.

Tik P.Dybalai persikėlus į „AS Romą“ buvo parduota 530 tūkst. marškinėlių su jo pavarde.

Priminsime, kad P.Dybala persikėlė į Romos klubą kaip laisvasis agentas. Jis pasirašė 3 metų sutartį.

Anksčiau argentinietis žaidė „Juventus“ komandoje, už kurią sužaidė 293 rungtynes, įmušė 115 įvarčių ir atliko 48 rezultatyvius perdavimus.

P. Dybala sulaukė ir spūdingo sirgalių pasitikimo Romoje:

Paulo Dybala being unveiled to @OfficialASRoma fans is unbelievable 🤯❤️ pic.twitter.com/jZf4FlAFK1