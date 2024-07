Dviženklę JAV rinktinės persvarą ištirpdę australai buvo netoli skambios pergalės

Rungtynių pradžioje geriau sekėsi Steve'o Kerro auklėtiniams, o LeBronas Jamesas ir Anthony Edwardsas abu pataikė po du tolimus metimus ir po pirmojo kėlinio NBA žvaigždės pirmavo 32:21.

LeBron James gets things started for USA from the corner 🎯



📺 #USABMNT Showcase vs. Australia on FS1 pic.twitter.com/nuZWTPHDkT — NBA (@NBA) July 15, 2024

Pirmoje rungtynių pusėje amerikiečiai taip pat pataikė 11 baudų iš 11, kas padėjo susikrauti nemenką persvarą prieš ilgąją pertrauką 53:37.

Rekordinę 24 taškų persvarą JAV rinktinė buvo pasiekusi trečiajame kėlinyje (65:41), tačiau australai priartėjo (55:67), o prieš ketvirtą kėlinį amerikiečiai vis dar buvo priekyje solidžiu skirtumu – 76:61.

Stephen Curry knocked this one down from The Bay 📍



📺 FS1 pic.twitter.com/lSpKaOX8Uz — Golden State Warriors (@warriors) July 15, 2024

Skirtumas pradėjo tirpti antroje ketvirto ketvirčio pusėje kai Patty Milsas smeigė tritaškį, o kitoje atakoje olimpiniai čempionai klydo ir nespėjo laiku grįžti į gynybą 80:86

Galiausiai taškus ant i rungtynių pabaigoje sudėliojo Tyrese'as Halybyrtonas, iki jo pabaigos likus 2 minutėms pataikęs du tritaškius iš eilės 80:92

Nors australai vėl šiek tiek priartėjo, bet pergalės JAV iš rankų jau neišleido – 98:92.

Paryžiaus žaidynėse JAV grumsis C grupėje su Serbija, Puerto Riku ir Pietų Sudanu, o australų varžovais A grupėje bus Graikija, Ispanija ir Kanada.

Jayson Tatum powers through the Team Australia defense for the poster dunk for Team USA! #USABMNT pic.twitter.com/8G2nTd6fXK

JAV rinktinė: Anthony Davisas 17 (5/11 dvit., 1/1 trit., 4/6 baud., 14 atk. kam., 26 n. b.), Devinas Bookeris 16 (7/7 baud.), Anthony Edwardsas 14 (3/5 trit.), LeBronas Jamesas, Joelas Embiidas ir Bamas Adebayo po 10, Jaysonas Tatumas 7 (5 rez. perd.).

Australijos rinktinė: Jockas Landale‘as 20 (8/10 dvit., 1/2 trit., 1/1 baud., 7 atk. kam., 6 rez. perd., 29 n. b.), Joshas Giddey 17 (8 atk. kam., 7 rez. perd.), Dysonas Danielsas 14, Jackas McVeighas 9, Willas Magnay 8, Nickas Kay 7.