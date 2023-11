Dviguba šventė: Domantas Sabonis vaikščiojo ties trigubo dublio riba, o „Kings“ įspūdingai išplėšė pergalę

Įdomu tai, kad „Warriors“ pirmavo beveik visų rungtynių metu, o antrojo kėlinio pabaigoje jų persvara siekė net 24 taškus.

„Kings“ pirmavo tik pačioje mačo pradžioje ir rungtynių pabaigoje.

D. Sabonis per 36,18 min. pelnė 9 taškus, atliko 10 rezultatyvių perdavimų ir atkovojo 8 kamuolius.

.@swipathefox lights the beam for the best fans in the league to clinch Group C of the In-Season Tourney 🟣🔦🏆 pic.twitter.com/N67iOpIBsJ

