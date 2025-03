Dviguba savaitė – be pergalių: „Žalgiris“ suklupo ir Vilerbane

REKLAMA

Kauniečiai dvigubą savaitę užbaigė svečiuose 79:88 (18:23, 16:17, 27:23, 18:25) pralaimėdami prieš Vilerbano ASVEL (13-19) atstovus.

Andrea Trinchieri auklėtiniai šį sezoną abu kartus pralaimėjo prieš oponentus. Namuose buvo patirtas pralaimėjimas rezultatu 72:78.

Jei dar prieš šias rungtynes kauniečiams buvo 0,1 procento galimybės patekti į įkrintamąsias varžybas, tai po šios nesėkmės visa tai tapo neįmanoma ir nebeliko net jokių teorinių šansų.

Svečiai mačą pradėjo netaikliais metimais. Prašovė Ignas Brazdeikis, metant iš toli bloką gavo Brady Manekas. Galiausiai pavyko pralaužti ledus (2:0), tačiau čia pat sekė net 10 varžovų taškų iš eilės (2:10).

Aikštės šeimininkai tolo ir galiausiai po tikslaus tritaškio atstumą didino iki dviženklio (13:23).

Kauniečiai sėkmingiau uždarė ketvirčio pabaigą. 5 pelnyti taškai iš eilės leido nurėžti deficitą perpus – 18:23.

Prasidėjus antrajam ketvirčiui, svečiai priartėjo iki minimumo (22:23). Visgi, netrukus reagavo aikštės šeimininkai. Šie pelnė 7 taškus be atsako ir susigrąžino dviženklį pranašumą (26:36).

Žalgiriečiai rankų nenuleido ir kovojo toliau. Baudų metimai ir Sylvaino Francisco prasiveržimas leido sumažinti atsilikimą (34:38).

Kėlinio pabaigoje nepavyko apsiginti prieš greitą Nando De Colo išpuolį ir skirtumas paaugo – 34:40.

Per pirmąją mačo dalį kauniečiai pataikė tik 2 tritaškius iš 7 bandymų (29 proc.) bei padarė 9 klaidas. Džiugino Lauryno Biručio žaidimas, kuris jau buvo įmetęs 12 taškų ir surinkęs 16 naudingumo balų.

Vilerbano klube spindėjo Theo Maledonas, per 16 minučių įmetęs 16 taškų ir savo sąskaitoje turėjęs 18 naudingumo balų.

Trečiasis kėlinys buvo kur kas rezultatyvesnis. Žalgiriečius gelbėjo tolimi metimai. Pastarieji per šį ketvirtį pataikę net penkis. Tai ne tik padėjo pavyti oponentus, bet ir persverti rezultatą (58:55).

Baigiantis kėliniui, po tritaškį pataikė tiek Parisas Lee, tiek N. De Colo, kas prancūzams leido perimti iniciatyvą – 61:63.

Aikštės šeimininkai lemiamą kėlinį atidarė dviemis tritaškiais iš eilės (61:69). Nors kauniečiai laikėsi (65:69), bet P. Lee tolimi šūviai tapo pražūtingi ir varžovai toliau didino atstumą (65:74).

Likus žaisti 3 minutes, žalgiriečiai priartėjo (75:78). Visgi, svarbiu metu ir vėl buvo nubausti tolimų metimų. Sudėtingu metimu iš aikštės krašto pasižymėjo Davidas Lighty (75:81), o vėliau baudų metimus realizavo ir N. De Colo (75:83).

Per likusias 2 minutes aikštės šeimininkai išlaikė saugų atstumą ir pergalės iš rankų nepaleido – 79:88.

Kauniečiai šiame mače suklydo net 20 kartų, o varžovai perėmė net 14 kamuolių.

„Žalgiris“: Sylvainas Francisco 19 (6/8 dvit., 1/4 trit., 4/7 baud., 8 rez. perd., 5 kld., 26 n. b.), Laurynas Birutis 18 (7/8 dvit., 8 atk. kam., 5 kld.), Ignas Brazdeikis ir Deividas Sirvydis (3/4 trit.) po 11, Alenas Smailagičius 7, Isaiah Wongas 5, Arnas Butkevičius ir Edgaras Ulanovas po 3.

ASVEL: Theo Maledonas 19 (4/6 dvit., 1/4 trit., 8/9 baud., 6 rez. perd.), Nando De Colo 16, Parisas Lee 12 (4/7 trit., 3 per. kam.), Nealas Sako ir Andre Robersonas (5 per. kam.) po 11, Davidas Lighty 8, Shaquille‘as Harrisonas 4 (3 per. kam.).