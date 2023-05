Dviejų lietuvių atstovaujama „Baskonia“ pasiekė susitarimą su Graikijos talentu

„Gazzetta.gr“ skelbia, kad susitarimas pasiektas dėl dviejų metų sutarties, o šiuo žaidėju domėjosi tiek Pirėjo „Olympiacos“, tiek Atėnų „Panathinaikos“ bei dar keli ispanų klubai ir Vilerbano ASVEL.

21-erių metų krepšininkas ketina dalyvauti šių metų NBA naujokų biržoje, tačiau jam aukštas šaukimas neprognozuojamas.

🇪🇸🤝Nikos Rogkavopoulos agreed with Baskonia for the next two years.



🎙️First told by @ApexSportsGr



Now he is in USA for the NBA draft combine, trying to find a place in an NBA team. #euroleague #Baskonia #basketball #nba #ligaendesa #BSL