Dvi Lietuvos poros pateko į WDSF varžybų finalus Zlyne

WDSF jaunimo Lotynų Amerikos šokių grupėje Domas Kamarauskas ir Greta Sokolnikaitė tarp 32 porų užėmė 6 vietą. Finale aukščiausio įvertinimo Lietuvos duetas sulaukė už rumbą, kurioje buvo įvertintas 4 vieta, o už sambą, ča ča ča, pasodoblį ir džaivą porai skirtos šeštosios vietos. Susumavus penkių šokių rezultatus, jų vietų suma siekė 28 taškus.
WDSF jaunių II Lotynų Amerikos šokių grupėje Martynas Karmonas ir Mėta Misikonytė tarp 33 porų užėmė 4 vietą. Finale geriausiai jiems sekėsi rumba, už kurią buvo skirta 3 vieta, o už kitus keturis šokius pora įvertinta ketvirtosiomis vietomis. Bendra penkių šokių vietų suma sudarė 19 taškų.
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