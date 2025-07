Dustinas Poirier paaiškino, kodėl pakeitė nuomonę apie teisėjų rezultatus kovoje su Maxu Holloway

Iš karto po kovos D. Poirier sakė, kad jam atrodė, jog kova buvo artimesnė, nei parodė teisėjų kortelės ir jis manė, kad į penktą raundą jie ateina rezultatui esant lygiam 2:2, tačiau savo nuomonę jis pakeitė vėliau, peržiūrėjęs kovą tą pačią naktį.

„Kai esi audros centre ir jauti adrenaliną, kai jauti smūgius bei grįžti ant kėdės po kiekvieno raundo, atrodo vienaip, bet iš šalies viskas atrodo kitaip, – pirmadienį laidoje „The Ariel Helwani Show“ sakė D. Poirier. – Supratau, kaip jis laimėjo šiuos raundus. Jis buvo aktyvesnis, metė daugiau smūgių, pataikė gerų smūgių į korpusą. Viskas susidėjo į taškus, kaip į taupyklę.

Kai žiūrėjau pakartojimą, pamačiau save – nebuvau gal visai pasyvus, bet nepakankamai ryžtingai atakavau. Nebuvau tiek agresyvus, kiek galėjau. Manau, tai buvo pasąmoninis savisaugos instinktas – norėjau grįžti užkulisius sveikas. Žinojau, kad tai paskutinė kova, vakaro pabaigoje reitingai nebeturėjo jokios reikšmės, kita kova neberūpėjo. Negaliu sakyti, kad atsitraukiau – atidaviau viską, bet galėjau labiau rizikuoti, kad pasiekčiau kažką daugiau.“

Kalbėdamas apie savo atsargumą kovoje, D. Poirier pripažino neturintis jokių apgailestavimų dėl priimtų sprendimų.

„Nematau, kad gailėčiausi, – sakė D. Poirier. – Akivaizdu, bandžiau jį sužeisti. Kai jis krito, bandžiau baigti kovą. Bet galėjo būti blogai – galėjau per daug atsiverti, bandyti atlikti stiprų smūgį ir pats gauti nokautą. Smegenys galėjo dar labiau nukentėti. Taip jau yra. Bandžiau kovoti protingai, būti profesionalas, visada saugotis ir pataikyti tuos kontrasmūgius, kurie buvo tinkami, kai jis buvo atviras.“

M. Holloway ši trilogijos kova buvo pirmoji kaip pilnaverčio lengvojo svorio kovotojo po ilgo karjeros laikotarpio puslengvio svorio kategorijoje. Jo paskutinė kova šioje svorio kategorijoje buvo „UFC 300“ turnyre, kai jis nokautavo Justiną Gaethje paskutinę sekundę, surengdamas atviras muštynes narvo centre.

Antrąją jų dvikovą 2019 metais D. Poirier laimėjo be didelio apsikeitimo smūgiais, bet šįkart D. Poirier tikėjosi kitokios kovos. Vis dėlto jis nesitikėjo, kad tai bus tokia sunki užduotis.

„Įvyko tai, ko tikėjausi, – apie kovos pabaigą sakė D. Poirier. – Parodėme pirštu žemyn ir apsikeitėme smūgiais, bet jis buvo per greitas. Aš gal mečiau vieną ar du smūgius, bet jis spėjo paleisti tris ar keturis, kol aš atlikdavau savus. Pagalvojau – ne, mes tik pasigrumsime, šiek tiek pasiklinčiuosime. Nenorėjau išeiti taip, kaip J. Gaethje, bet galėjau ir aš pataikyti, tiesiog nepavyko. Atrodė, kad kova yra daug arčiau, būnant pačioje akimirkoje.“

36-erių D. Poirier savo legendinę karjerą baigia per 41 profesionalią kovą pirmą kartą karjeroje patyręs du pralaimėjimus iš eilės ir turėdamas 30 pergalių bei 10 pralaimėjimų (1 be nugalėtojo) rekordą. Buvęs puslengvio ir lengvo svorio kovotojas buvo iškovojęs laikinąjį čempiono titulą per antrąją pergalę prieš M. Holloway ir nuo 2017 metų iki šios kovos Naujojo Orleano arenoje nepralaimėjo nei vienos kovos, kuri nebūtų dėl titulo.

Nors liko aukštai reitinguose, baigdamas karjerą D. Poirier sako, kad tvirtai laikysis savo sprendimo ir nebegrįš į kovas. Vis dėlto jis pripažino, jog galėtų dar varžytis aukščiausiame lygyje, jei tik norėtų.

„Žinau, kad dar turiu kelias kovas savyje, – sakė D. Poirier. – Fiziškai jaučiuosi gerai. Galiu dar kovoti, bet nenoriu palikti per daug savęs šiame sporte. Dabar laikas pasitraukti. Jaučiu, kad turiu daugiau dalykų, kurie man rūpi labiau nei kovos. Anksčiau niekada taip nebuvau jautęsis ar galvojęs.“