Duotas startas „Aurum 1006 km lenktynėms“: 31 komanda, 4 moterys ir BMW populiarumas

Pirmoji renginio diena, kaip jau įprasta automobilių sporte, skirta kovinės technikos ir pačių sportininkų parengties patikrai, o tai varžybų administracinės ir techninės komisijų priedermė.

Tik gavus palankų jų sprendimą ekipoms atsiveria vartai į laikinąjį lenktynių miestelį, šalia kurio besidriekiančioje trasoje šeštadienį, liepos 16 d., sužinosime 23-ųjų maratoninių lenktynių čempionus ir prizininkus.

„Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (67 nuotr.) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) +63 „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas (nuotr. Eriko Ovčarenko)

(67 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Aurum 1006 km powered by Hankook“ dalyvių pristatymas

REKLAMA

Lenktynes pradės 31 komanda

Renginio senbuviams gerai pažįstamas vyriausiasis techninis komisaras Raul Koov iš Estijos ir jo brigada teisę varžytis lenktynėse suteikė 31 komandai iš Lietuvos, Estijos ir Nyderlandų.

Lenktynėse dalyvaus 110 vairuotojų, atstovaujančių Lietuvai, Estijai, Latvijai, Nyderlandams ir Suomijai.

Komandų vadovų korpuse šiemet 4 moterys: Ernesta Globytė („Payray Rowered by EP Bar“),

Katažina Šeinauskienė („Team by Finansinių sprendimų agentūra“), Gunilla Lindqvist iš Estijos („KSB Racing by Jõujaam“) ir Inga Kačinskienė („Chemtransa by Circle K Racing“).

REKLAMA

REKLAMA

Pernai lenktynininkų komandoms dirigavo dvi moterys.

Tarp 110 lenktynininkų - tik dvi moterys. Tai patyrusi, ne vienus metus „Aurum 1006 km lenktynėse“ dalyvaujanti Aistė Antanaitytė Matukaitė („Team by Finansinių sprendimų agentūra“) ir debiutantė Emilija Ulvydaitė („Kauno technologijos kolegija – KTK Racing“).

Auga graži pamaina

Administracinė komisija paskelbė, jog vyriausiojo lenktynininko titulas atitenka Suomijos „KSB Racing by Jõujaam“ komandos sportininkui Markku Blomqvist, gimusiam 1959 m. vasario 18 d.

Nors titulas jo autoriui nesuteikia jokių privilegijų, tačiau vyriausias amžiumi lenktynių dalyvis, ne tik Rytų šalyse tituluojamas aksakalu, nusipelno kolegų ir organizatorių išskirtinės pagarbos.

Beje, Markku dar nėra varžęsis Lietuvoje, todėl šios „Aurum 1006 km lenktynės“ jam bus kartu ir debiutinės.

Penkeriais metais už suomį jaunesnis „LG Oled&PV Case by Porsche Club“ atstovas Aurelijus Rusteika.

REKLAMA

REKLAMA

„Negali nedžiuginti vyriausiems varžybų dalyviams sparčiai auganti graži pamaina, - sakė 23-ąsias pamečiui „Aurum 1006 km lenktynes“ rengiančios VšĮ „Promo events“ direktorius Darius Jonušis. – Kasmet maratoninių lenktynių dalyvių gretas papildo vis daugiau jaunų sportininkų, kurių pirminės parengties bei įgūdžių kalve tebelieka kartingų sportas“.

Iš tiesų, dėl jauniausiojo lenktynių dalyvių titulo šįmet, galima sakyti, vyko netgi savotiškos varžytuvės. Jis atiteko dar vienam svečiui iš užsienio, Estijos ir „Circle K Miles Plus Racing Team“ komandos sportininkui Paul Aron, gimusiam 2004 m. vasario 4 d.

Beje Palangos trasos greičio rekordo autorius, jauniausiojo lenktynininko vyresnysis brolis Ralfas važiuoja irgi toje pačioje ekipoje, kaip ir šių varžybų debiutantas Paul.

Pusmečiu už estą vyresnė viena iš dviejų dailiosios lyties atstovių, dalyvaujančių šiose lenktynėse, E. Ulvydaitė, kuriai šios varžybos bus irgi debiutinės.

REKLAMA

REKLAMA

Trečias iš jauniausiųjų, beje, dar neseniai buvęs šio sąrašo viršuje, 19-ąjį gimtadienį jau atšventęs „Dream2Drive“ lenktynininkas kaunietis Henrikas Matijošaitis.

Keliais mėnesiais vyresni daugkartinio šalies čempiono Ramūno Čapkausko sūnus Titas („Aroma by Čapkauskas autocentras“), Dovydas Najus („System Kan-Therm by Ringaudų autoservisas“), Kasparas Vaškelis („Dream2Drive“) ir Augustas Skiedra („Kauno technikos kolegija - KTK Racing“).

Šiemet užfiksuotas ir dar vienas 23 metus lauktas rekordas – visų laikų „Aurum 1006 km lenktynių“ jauniausioji „GBY by JR Motorsport“ komanda – Rokas Baciuška, Justas Jonušis ir Vilius Kibildis.

Vyriausiajam iš jų Rokui gruodį sukaks 23-eji, Justas neseniai atšventė 20-tį, o jauniausiajam, Viliui, tik 19.

Šis trejetukas techninės komisijos patikrai pateikė Nyderlandų meistrų varžyboms parengtą „BMW M4 Silhoutte“ automobilį.

„Porsche“ vejasi BMW

Populiariausias lenktynių automobilis nesikeičia jau daugelį metų. Ir šiemet įvairių modifikacijų BMW markės keturračiams teikė pirmenybę11 komandų.

REKLAMA

REKLAMA

Populiariausiąjį gana sparčiai vejasi „Porsche“, kurių lenktynių technikos parke – 7.

Pernai, nepaisant jog komandų buvo daugiau, „Porsche“ rinkosi 6 ekipos.

Kodėl būtent „Porsche“ nusipelno tokio dėmesio, paaiškinti nesunku. Iš visų 22-ų jau įvykusių maratoninių lenktynių Palangoje net 15 laimėjo komandos, kurių sportininkai vairavo būtent šios markės automobilius.

Šiemet 3 komandų pilotai vairuos „Audi“, kurių techninio progreso lygis verčia suklusti : debiutuoja net 2 „Audi R8 LMS“ automobiliai, o juos vairuoja irgi pagarbos vertos komandos. Todėl niekas nedrįstų abejoti, jog šios ekipos - tarp favoričių.

Pernai „Aurum 1006 km lenktynėse“ debiutavo „Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO“ (šiemet jų jau du), „Mercedes AMG GT3“ (šiemet matysime „Mercedes AMG GT EVO“).

Į jau pažįstamą trasą sugrįžta „Ford Mastang“ ir „Ford Shelby GT 350“ (jų, kaip ir pernai, bus po vieną.

Dar po vieną automobilį lenktynėse matysime penkių gamintojų : „Honda Civic“, „Seat Cupra“, „Volkswagen Scirocco“, „Hyundai i30“ ir jau kone legendine tapusią raudonąją Dovilo Čiutelės „Lada 2104“.

REKLAMA

REKLAMA

Pristatymą transliavo TV

Techninės komisijos darbą iš Palangos S. Dariaus ir S. Girėno stadiono ir ten pat vykusį spalvingą komandų pristatymą transliavo Tv3play, suteikusi progą žiūrovams iš arčiau pamatyti lenktyninius automobilius ir jų pilotus, iš pirmų lūpų išgirsti sportininkų planus ir lūkesčius prasidedančiose lenktynėse.

Rytoj, liepos 14 d., rengiamas „Aurum 1006 km lenktynių“ dalyvių paradas į Palangos Vytauto gatvę, kur vyks renginio atidarymo ceremonija ir visos dalyvaujančios lenktynėse komandos bus pristatytos visuomenei.

Renginį užbaigs pirmosios trumpos, tačiau labai azartiškos ir įdomios „Dynami:t Super Sprint lenktynės“, o atidarymo dalyvius ir svečius linksmins Ironvytas.

Beje, nuo rytdienos lenktynininkais galės pasijusti ir daugelis į renginį atvykusių žiūrovų, kurie panorės išbandyti savo jėgas liepos 14 d. 13 val. startuosiančiame „Technitis“ žiūrovų slalome“. Jo varžybos vyks visas dienas, o šeštadienio pavakarę paaiškės ir nugalėtojai bei prizininkai, kuriems atiteks vertingi prizai.