Dumbauskaitė ir Grudzinskaitė Hamburgo „Queen & King of the Court“ paplūdimio tinklinio turnyre užėmė šeštąją vietą

Hamburge (Vokietija) surengtame „Queen & King of the Court“ paplūdimio tinklinio serijos turnyre savo jėgas išmėgino lietuvės Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė. Po gražių ir atkaklių kovų Lietuvos paplūdimio tinklininkės liko per žingsnį nuo finalo ir užėmė šeštąją vietą.