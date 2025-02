Dubajuje – baltarusės Sabalenkos fiasko: sausai pralaimėjo danei ir įnešė intrigą WTA reitinge

A.Sabalenka per pastaruosius turnyrus Dubajuje ir Dohoje tesužaidė 3 mačus bei iškovojo vos 1 pergalę. Jos nesėkmės padidino intrigą kovoje dėl WTA reitingo lyderės pozicijos. Pagrindinė A.Sabalenkos konkurentė lenkė Iga Swiatek (WTA-2) trečiadienį 7:5, 6:0 pranoko ukrainietę Dajaną Jastremską (WTA-48) ir pateko į ketvirtfinalį. Jei I.Swiatek laimėtų turnyrą Dubajuje, tada ją nuo A.Sabalenkos beskirtų 306 taškai.

Nuosmukis reitinge lauks italės Jasmine Paolini (WTA-4). Titulą gynusi italė 4:6, 0:6 pralaimėjo prieš amerikietę Sofią Kenin (WTA-56). Antrajame sete J.Paolini patyrė čiurnos traumą ir vėliau nebuvo konkurencinga, nors ir bandė žaisti iki galo.

The moment Paolini got injured earlier today. Doesn’t look great.



She will lose a lot of points and leave the top 5 (Keys likely to make top 5 debut) but the most important is that this injury isn’t serious… pic.twitter.com/FpcmDSTTow

