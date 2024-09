Dubajaus komanda oficialiai pristatė Davis Bertanį – laukia intriguojantis debiutas

Latvis, iki šiol žaidęs NBA, naujame klube debiutuos po dviejų savaičių rungtynėse prieš Belgrado „Crvena Zvezda“, kuriam atstovauja lietuvis Rokas Giedraitis.

D.Bertanis savo karjerą NBA pradėjo 2016 m., rungtyniaudamas San Antonijaus „Spurs“, Vašingtono „Wizards“, Dalaso „Mavericks“, Oklahomos „Thunder“ ir Šarlotės „Hornets“ komandose. Per šį laikotarpį jis sužaidė 475 reguliaraus sezono rungtynes ir pelnė vidutiniškai po 7,7 taško ir atkovodamas po 2,4 kamuolio per 18 minučių. Jo tolimų metimų taiklumas siekė 39,6 proc., kas išliko vienu iš pagrindinių jo žaidimo ginklų.

Excited to welcome Davis Bertans to our roster - a player with impressive NBA pedigree and the final piece for our historic 1st season 🤜🤛#DubaiBasketball #YallaDB



يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع اللاعب دافيس بيرتانس، آخر المنضمين لقائمة الفريق قبل انطلاقة الموسم التاريخي لنادي pic.twitter.com/apsVgS5Svb

