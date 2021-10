Du kartus nokaute buvęs Tysonas Fury nepasidavė – atsilygino tuo pačiu ir apgynė titulą

T.Fury pirmą kartą karjeroje buvo pasiųstas į nokdauną du kartus per vieną raundą.

D.Wilderis kovą pradėjo naudodamas smūgius į kūną, tuo tarpu T.Fury pirmą raundą praleido daugiausiai gindamasis nuo varžovo. Visgi jau nuo antrojo raundo T.Fury ėmėsi veiksmo bei pats dažnai suartėdavo su D.Wilderiu ir kovodavo klinče. Trečiame raunde T.Fury atliko kombinaciją, kurią užbaigė dešinės rankos smūgiu iš apačios ir D.Wilderis krito į pirmą nokdauną.

Ketvirtame raunde viskas apsivertė aukštyn kojomis: D.Wilderis dešine ranka atliko puikų smūgį ir T.Fury krito ant žemės. Po mažiau nei minutės T.Fury dar kartą buvo skaičiuojamas nokdaunas, tačiau ir šį kartą jis sugebėjo pakilti, o raundo laikas jau buvo ištiksėjęs.

Minutės užteko, kad T.Fury atsigautų ir nuo penktojo raundo jis dažnai būdavo tikslesnis bei geresnis už D.Wilderį, kuris akivaizdžiai buvo kur kas labiau pavargęs nei jo varžovas.

