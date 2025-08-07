Draugiškos rungtynės: Turkija - Lietuva (31:52, po 2 kėl., tiesioginė transliacija)

Lietuviai pirmąsias savo draugiškas rungtynes prieš estus laimėjo rezultatu 89:68.
Rungtynės Turkijoje prasidės 20:00 val. ir jos tiesioginę transliaciją galėsite stebėti Sportas.lt portale.
Lietuviai rungtynes pradėjo sėkmingiau – tritaškį pataikė M. Normantas, dvitaškį pridėjo M. Blaževičius, tačiau varžovai atsakė – 5:4. Pranašumą didino G. Radzevičius ir T. Sedekerskis (12:4), o po I. Sargiūno tritaškio persvara tapo dviženklė – 15:4. Nors turkai kiek priartėjo (12:19), po pirmojo kėlinio Lietuva pirmavo 21:12.
Lietuviai greitai stabilizavo žaidimą (24:15) ir toliau tvirtai laikė iniciatyvą savo rankose – 28:17. Tolimus metimus pridėjo T. Sedekerskis ir D. Sirvydis, o turkų atsakas per O. Bitimą daug nepakeitė – 27:39. Ą. Tubelio pastangos pranašumą pavertė triuškinamu (47:27), o po dviejų kėlinių Lietuva užtikrintai pirmavo – 52:31.
