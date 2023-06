Dramatiškoje finalo kovoje ispanes įveikusios Belgijos krepšininkės – pirmą kartą Europos čempionės

Abi komandos rungtynes pradėjo klaidomis, o pirmosios rezultatyvią ataką suorganizavo Ispanijos krepšininkės. Pirmoje kėlinio dalyje vyko kova taškas į tašką, tačiau ketvirčiui įpusėjus belgės keletą kartų suklydo ir leido varžovėms išsiveržti į priekį (10:6). Per antrąją kėlinio pusę niekas nepasikeitę ir ispanėms pavyko išlaikyti 4 taškų pranašumą (17:13).

Antrojo kėlinio pradžioje belgės turėjo nemažai progų pasivyti varžoves, tačiau dėl klaidų to nepadarė. Įpusėjus kėliniui dar vis pirmavo ispanės, kurioms niekaip nepavykdavo susikurti didesnio pranašumo (24:18). Ispanijos gynyba puikiai veikė nuo pat rungtynių pradžios ir neleido varžovėms priartėti arčiau. Į ilgąją pertrauką ispanės išsinešė 7 taškų persvarą (32:25).

Pirmąsias penkias minutes po ilgosios pertraukos taškų skirtumas tarp komandų per daug nekito. Belgėms vis nepavykdavo sumažinti savo klaidų kieko, o tuo pasinaudodamos ispanės didino savo pranašumą. Visgi kėlinį dviem taškais su pražanga užbaigusi Belgijos rinktinė prieš lemiamą ketvirtį sumažino savo atsilikimą iki 5 taškų (48:43).

Prabėgus kiek daugiau nei trims lemiamo kėlinio minutėms belgės sumažino savo atsilikimą iki minimalaus dviejų taškų (52:50). Likus kiek daugiau nei trims minutėms Belgijos rinktinė pirmą kartą šiose rungtynėse išsiveržė į priekį (55:54).

Galiausiai kėlinio pabaigoje belgės ne pabėgo į priekį ir pirmą kartą tapo Europos čempionėmis!

Rezultatyviausiai čempionių gretose rungtyniavo Emma Meesseman, kuri pelnė 24 taškus ir atkovojo 8 kamuolius.

Ispanijos rinktinėje rezultatyviausia buvo Queralt Casas, kuri pelnė 14 taškų.

Primename, jog šeštadienio vakarą pusfinaliuose ispanės 69:60 nugalėjo Vengrijos rinktinę, o Belgijos krepšininkės dramatiškoje kovoje 67:63 pranoko prancūzes.

Belgija kovojo dėl pirmojo šalies istorijoje čempionių titulo, o ispanės čempionėmis paskutinį kartą yra tapusios 2019 metais.

Ispanija: Queralt Casas 14, Raquel Carrera 12 (7 atk. kam.), Paulas Ginzo 10.

Belgija: Emma Meesseman 24 (8 atk. kam.), Kyara Linskens 18 (15 atk. kam.), Julie Vanloo 13.

For the first time in history, Belgium are the Champions of Europe! 🇧🇪🏆#EuroBasketWomen x #DareToDream pic.twitter.com/cVLjfoHhqg