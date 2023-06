Prancūzės išnaudojo šansą gauti paguodos prizą: nugalėjusios vengres iškovojo Europos čempionato bronzą

Pirmąją rezultatyvią ataką suorganizavo vengrės, tačiau netrukus pirmuosius taškus pelnė ir varžovės. Pirmoje kėlinio pusėje vyko apylygė kova ir tik įpusėjus ketvirčio laikui Prancūzijos rinktinė pirmą kartą išsiveržė į priekį (8:7). Galiausiai į kėlinio pabaigą prancūzės įjungė aukštesnę pavarą ir iki jo pabaigos susikrovė 18 taškų persvarą (26:8).

Antrajame ketvirtyje vengrės visą laiką buvo besivejančiųjų vaidmenyje ir bandė sumažinti savo atsilikimą. Nors vienu momentu gerą žaidimo ritmą buvo pagavusios ir vengrės, Prancūzijos rinktinė greitai priešininkes prigesino ir į ilgąją pertrauką iškeliavo turėdamos 19 taškų persvarą (49:30).

Po ilgosios pertraukos žaidimas klostėsi panašiai, tačiau įpusėjus trečiajam kėliniui vengrės ėmė tirpdyti savo atsilikimą (53:42). Likus kiek daugiau nei trims minutėms Vengrijos rinktinė atgijo ir sumažino prancūzių persvarą iki 10-ies taškų (55:45). Prieš lemiamą kėlinį prancūzės vis dar pirmavo ir komandas skyrė 12 taškų (61:49).

Lemiamame ketvirtyje vengrėms nebepavyko pasivyti varžovių.

Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose rungtyniavo Maye Toure, kuri pelnė 20 taškų.

Tuo tarpu Vengrijos rinktinės gretose rezultatyviausia buvo Virag Kiss, kuri įmetė 21 tašką ir atkovojo 7 kamuolius.

Prancūzijos rinktinė paskutinį kartą Europos čempionato bronzą iškovojo 2011 m.

Primename, kad šeštadienio vakarą pirmajame pusfinalyje kovojusi Vengrijos rinktinė 69:60 nusileido ispanėms. Tuo tarpu prancūzės pusfinalyje po dramatiškos kovos 67:63 nusileido Belgijos rinktinei, kuri pirmą kartą kovos Europos čempionato finale.

