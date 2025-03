Dramatiškas CONCACAF Tautų lygos finišas: Panama savo svajonę sudaužė užsidirbusi keistą 11 metrų baudinį, be išvaryto trenerio žaidusi Kanada palaužė M.Pochettino vadovaujamą JAV ir iškovojo bronzos medalius

Finale pergalingas įvartis krito per teisėjo pridėtą laiką, kai Panamos gynėjas Jose Cordoba savo baudos aikštelėje su ištiesta ranka griuvo ir akivaizdžiai lietė kamuolį, kuris jau buvo beveik išskriejęs už aikštės ribų – už tai teisėjas skyrė 11 metrų baudinį.

33-ejų metų Meksikos puolėjas Raulis Jimenezas, kurio taip pat pasižymėjo ir 8-ą susitikimo minutę, realizavo baudinį po kelių pauzių bėgant prie kamuolio. Jam įmušus, per „SoFi“ stadioną skriejo įvairiausia skysčių tara, o R.Jimenezas ramiai stovėjo ties 11 metrų žyma ir stebėjo kilusias emocijas tribūnose.

Tai buvo skaudi pabaiga Panamai. Mažai kas tikėjosi jos galimybėmis finale, tačiau jie sužaidė pagarbos vertas rungtynes priešiškoje aplinkoje.

Tuo metu Meksika turi kuo džiaugtis – įspūdingai rungtyniaujantis R.Jimenezas vėl tapo komandos lyderiu. Jis ilgai negalėjo atsigauti po sunkios galvos traumos, kurią patyrė dar 2020-aisiais rungtyniaudamas už „Wolverhampton“. Dėl šios traumos jis nežaidė devynis mėnesius, o karjera buvo atsidūrusi po klaustuku, tačiau po penkerių metų jis vėl yra pagrindinis Meksikos žmogus aikštėje.

Kovoje dėl trečiosios vietos Įniršęs Kanados rinktinės strategas J.Marschas 54-ąją minutę buvo iš karto nubaustas raudona kortele ir pašalintas nuo atsarginių suolelio.

Kanados rinktinės treneris įžengė į aikštę ir pakartotinai šaukė ant teisėjos Katios Itzel Garcios. J.Marschas protestavo dėl dviejų neskirtų 11 metrų baudinių. 48-ąją minutę Kanados puolėjas Jonathanas Davidas teigė, kad prieš jį buvo prasižengta, kai JAV saugas Tyleris Adamsas, panašu, kliudė J.Davido koją.

Nepaisant J.Marscho protestų, VAR sistema po šio galimo pražangos epizodo panaudota nebuvo.

Po kelių minučių J.Davidas turėjo gerą progą pabėgti į greitą ataką prieš JAV vartus. Jam artėjant link vartų, JAV kairysis gynėjas Maxas Arfstenas slydo prie Kanados puolėjo bei davė kontaktą. Visgi pakartotinė vaizdo peržiūra parodė, kad J.Davidas galėjo pats paslysti, tačiau trenerio J.Marsco tai neguodė.

RED CARD FOR JESSE MARSCH 🟥



The Canada head coach is sent to the stands after venting furiously about a penalty call that wasn’t given.



It kinda looked like Jonathan David just slipped in the box…#CanMNT 1-1 #USMNT | 56’ | #CNLpic.twitter.com/fXw90YRujO