Dramatiškame „El Clasico“ mūšyje po dviejų pratęsimų triumfavo „Real“

Permainingose rungtynėse pirmaujanti komanda keitėsi kelis kartus ir nei viena iš jų neturėjo didesnio nei aštuonių taškų pranašumo.

Pagrindinio laiko pabaigoje pratęsimą nulėmė „Real“ gynėjo Facundo Campazzo tritaškis likus sekundei.

FACUNDO CAMPAZZO FOR THE OVERTIME!🤯🤯🤯🤯



Another 5 minutes of an incredible EuroLeague Clásico between FC Barcelona and Real Madrid pic.twitter.com/nLHWFCUyj3