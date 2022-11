Dramatiškai išsigelbėjusi „Lakers“ išplėšė pergalę iš Valančiūno klubo rankų

Per Matto Ryano išplėštą pratęsimą Los Andželo „Lakers“ (2-5) 120:117 (23:27; 33:17; 26:35; 29:32: 9:6) įveikė J. Valančiūno atstovaujamą Naujojo Orleano „Pelicans“ (4-3) namų aikštėje.

Jonas Valančiūnas aikštėje praleido 22 minutes, įmetė 9 taškus (2/9 dvit., 1/2 trit., 2/2 baud.) ir atkovojo 10 kamuolių.

Rezultatyviausiai Naujojo Orleano komandoje pasirodė Zionas Williamsonas, kuris įmetė 27 taškus (11/20 dvit., 5/8 baud.), atkovojo 5 kamuolius ir perdavė 7 rezultatyvius perdavimus.

Nugalėtojų gretose geriausiai pasirodė Lonnie Walkeris, kuris per 40 minučių pelnė 28 taškus (4/8 dvit., 5/9 trit., 5/6 baud.). Jis taip pat atkovojo 3 kamuolius.

Lemiamame rungtynių ketvirtyje „Lakers“ per kiek daugiau nei sekundę išplėšė rungtynių pratęsimą.

🚨 MATT RYAN SENDS IT TO OT 🚨



OT on the NBA App👇https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/NL4kP9l9Nc