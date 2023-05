Dramatišką pergalę išplėšusi „Nuggets“ pirmą kartą klubo istorijoje žais NBA finale

„Nuggets“ ekipai tai bus pirmasis NBA finalas frančizės istorijoje. Jiems prireikė 46 NBA sezonų, kad pasiektų šį tikslą, o tai yra didžiausias sezonų skaičius be NBA finalo tarp visų lygos komandų.

Finale „Nuggets“ susikaus su Bostono „Celtics“ ir Majamio „Heat“ poros nugalėtojais.

Antrajame ketvirtyje L.Jamesas ir „Nuggets“ puolėjas Aaronas Gordonas buvo nubausti techninėmis pražangomis: „Lakers“ žvaigždė bandė užimti poziciją baudos aikštelėje, kai A.Gordonas trenkė jam į veidą. Kilo trumpas kivirčas, o tada L.Jamesas pridėjo kairįjį dilbį prie A.Gordono gerklės.

Didžiąją dalį taškų L.Jamesas pelnė per pirmuosius du rungtynių kėlinius. Jo sąskaitoje buvo 31 taškas ir tai yra rezultatyviausia L.Jameso rungtynių pusė jo visos karjeros atkrintamųjų istorijoje. 38-erių metų krepšininkas per 48 minutes taip pat atkovojo 10 kamuolių bei atliko 8 rezultatyvius perdavimus.

„Nuggets“ lyderis Nikola Jokičius eilinį kažką užfiksavo trigubą dublį, kuris jam atkrintamosiose buvo jau aštuntas – 30 taškų, 14 atkovotų kamuolių ir 13 rezultatyvių perdavimų per 45 minutes.

Iki didžiosios pertraukos „Lakers“ pirmavo 73:58, tačiau jų pranašumas ištirpo trečiajame kėlinyje, o ketvirtajame „Nuggets“ spurtavo 34:14 ir įgijo penkių taškų pranašumą.

Kai įtampa pasiekė aukščiausią tašką, N.Jokičius surinko ketvirtą ir penktą asmenines pražangas, tačiau jis vis tiek liko aikštelėje.

Likus 51 sekundei iki rungtynių pabaigos, kai rezultatas buvo lygus 111:111, N.Jokičius pelnė dvitaškį su pražanga. Vėliau L.Jamesas prametė tritaškį, bet „Nuggets“ nepavyko uždaryti rungtynių, kai Jamalas Murray prametė iš po krepšio.

Likus žaisti 4 sekundes „Lakers“ paskutinį kartą šiame sezone paprašė pertraukėlės. Po jos L.Jamesas pamėgino prasiveržti arčiau krepšio, tačiau nesugebėjo pelnyti taškų, kadangi Aaronas Gordonas blokavo jo metimą ir „Nuggets“ pirmą kartą pateko į NBA finalą.

LeBron James' potential 2 gets blocked and the Nuggets move on to the Finals pic.twitter.com/EgNazpyToM