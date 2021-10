Kaip skelbia „New York Post“, incidentas įvyko prie vienos iš Sibiro upių, kuomet I.Medvedevas žvejojo kartu su 48-erių metų draugu Viačeslavu Dudniku. Lokys nužudė V.Dudniką, o tuomet nukreipė savo dėmesį į boksininką.

Pranešama, kad I.Medvedevas keturis kartus šovė į žvėrį, o galiausiai jį pribaigė peiliu, nes kulkos nesugebėjo jo sustabdyti.

Boksininko treneris Dmitrijus Kosenko sakė, kad I.Medvedevas patyrė rimtų sužalojimų, tačiau tikimąsi, kad jis pasveiks.

I.Medvedevas profesionaliame bokse yra iškovojęs 11 pergalių ir patyręs 10 pralaimėjimų, o nei viena iš jo kova nesibaigė anksčiau laiko.

Rusijos bokso federacija ir Tarptautinė bokso federacija AIBA paskelbė, jog apmokės visas gydymo išlaidas.

Crazy news from Russia !



Boxer Ilya Medvedev went on a fishing trip with 2 other fishermen, one of the fishermen got attacked by a bear and medvedev fought with the bear and stabbed the bear to death, Medvedev is currently in hospital in intensive care #boxing pic.twitter.com/nAGOxc9x0l