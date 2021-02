Drama Melburne: sirgaliai išprašyti viduryje mačo, kuriame žaidė Džokovičius

Jis po 3 valandų 27 minučių dramos 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2 įveikė amerikietį Taylorą Fritzą (ATP-31). Tai buvo trečia serbo pergalė prieš amerikietį iš tiek pat galimų.

Pirmajame sete serbas išbarstė trijų geimų pranašumą (4:1, 5:2, 5:5), bet pratęsimą pradėjo 6 laimėtais taškais iš eilės ir susikrovė pergalingą persvarą. Antrajame sete N.Džokovičius anksti perėmė iniciatyvą (2:0), neutralizavo du „break pointus“ ir priartėjo prie pergalės, tačiau tada ir prasidėjo visi įdomumai.

Trečiajame sete serbas pasitempė pilvo raumenį. Jam reikėjo nemažai medicininių pertraukėlių, o trauma akivaizdžiai atsiliepė jo žaidimui. N.Džokovičius trečiajame ir ketvirtajame geimuose pralaimėjo po vieną savo padavimų seriją, o pats nesusikūrė nė vieno „break pointo“.

Kai vietos laiku laikrodis pradėjo rodyti 23.30 val., turnyro apsaugos darbuotojai liepė visiems sirgaliams pasišalinti iš korto. Tribūnose galėjo likti tik žaidėjų artimieji, užėmę jiems skirtas ložes. Nuo vidurnakčio įsigaliojo 5 dienas truksiantis karantinas, kurio metu teniso mačai turės vykti be sirgalių.

