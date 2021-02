Reikalavimai Tokijo žaidynėse: jokių skanduočių ir milžiniškas testų kiekis

Tarptautinis olimpinis komitetas, tarptautinis paralimpinis komitetas ir žaidynių organizatoriai iš Japonijos paskelbė pirmąjį taisyklių paketą, kurių bus privaloma laikytis tam, kad žaidynes pavyktų surengti saugiai.

Sportininkai ir kiti delegacijų nariai turės visą laiką dėvėti kaukes. Jas bus galima nusiimti tik valgant ir miegant. Taip pat visų žaidynių dalyvių prašoma kaip įmanoma labiau vengti kontaktų su kitais asmenimis.

Apsikabinimai, rankų paspaudimai ir sumušimai bus draudžiami. Viešuoju transportu bus galima naudotis tik gavus specialų leidimą.

Anksčiau olimpiečiai turėdavo galimybę apsilankyti įvairių sporto šakų varžybose ir palaikyti tautiečius. Šiemet tokia galimybė panaikinta.

Koronaviruso testai atletams bus atliekami kas 4 dienas. Gavus teigiamą testo rezultatą, sportininkas privalės izoliuotis ir laikytis Japonijos medikų nurodymų.

Pristatyti ir pirmieji draudimai sirgaliams. Jie tribūnose negalės traukti dainų ir skanduočių, o emocijas bus leidžiama išreikšti tik plojimais.

The Playbooks are the basis of the collective effort between the IOC, IPC, Tokyo 2020, and the Japanese national authorities to ensure safe and successful Olympic and Paralympic Games this summer.



Click the link for more information: https://t.co/Zhdjis7jXs pic.twitter.com/UAxf8s0DP0