Dortmundo „Borussia“ po dramatiškos kovos FIFA pasaulio klubų taurėje įveikė „Mamelodi Sundowns“ ir pelnė pirmuosius taškus

Lucas Ribeiro rungtynių pradžioje tiksliu smūgiu netikėtai išvedė „Mamelodi Sundowns“ į priekį 1:0. Netrukus grubia klaida pasinaudojęs Felixas Nmecha atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.

Serhou Guirassy ir Jobe Bellinghamas pirmajame kėlinyje pridėjo po įvartį ir „Borussia“ įgijo dviejų įvarčių pranašumą 3:1. Khuliso Mudau sužaidus valandą nukreipė kamuolį į savus vartus ir rezultatas tapo triuškinamas 4:1.

Iqraamas Raynersas, Lebo Mothiba pridėjo po įvartį ir sušvelnino šio susitikimo rezultatą bei sugrąžino intrigą 3:4.

„Borussia“ atsarginiai žaidėjai stebėjo šias rungtynes iš persirengimo kambario dėl karščio. Tuo metu temperatūra siekė net 30.5 laipsnių šilumos.

