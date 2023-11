Dopingo atvejų banga ritasi toliau: suspenduota ir „Kauno maratono“ prizininkė

„Kauno maratono“ atstovai socialiniuose tinkluose pasidalino pranešimu, kur teigiama šiemet vykusio „Kauno maratono“ nugalėtojams buvo atliekami Tarptautinės lengvosios atletikos federacijos įkurto Lengvosios atletikos antidopingo padalinio (Athletics Integrity Unit ) antidopingo testai. Atlikus tyrimus akredituotoje laboratorijoje Varšuvoje, gauti rezultatai, kad vienos iš „Kauno maratono 2023“ nugalėtojų mėginys galimai yra teigiamas.

„Bėgikė Zita Kosač, maratono distanciją įveikusi per 2:54:42 val. ir moterų grupėje užėmusi II vietą, šiuo metu yra suspenduota, kol bus baigtas tyrimas ir priimti tolimesni sprendimai.

Laukdami pranešimo apie galutinius rezultatus bei nurodymus, informuojame, kad sankcijos sportininkei galės būti taikomos tik gavus oficialų galutinį sprendimą iš AIU – tad apie tolimesnę tyrimo eigą būtinai pasidalinsime“, – rašė „Kauno maratono“ atstovai.

„Mes, kaip ir jūs, įdėmiai sekame žinias apie bėgikų bendruomenę sukrėtusį pranešimą, kad šių metų „Vilniaus maratono“ nugalėtojos dopingo testas buvo teigiamas. Vienareikšmiškai pasisakome tik už švarų sportą ir netoleranciją bet kokiems tokio pobūdžio nusižengimams. O taip pat – už skaidrumą ir tokių nusižengimų viešinimą“, – priduriama pranešime.

Apie draudžiamas medžiagas nežinojo

Reaguodama į susiklosčiusią situaciją suspenduota „Vilniaus maratono“ čempionė teigė, kad ji nėra profesionali bėgikė, nebuvo įtraukta į antidopingo sąrašus ir nepretendavo į nacionalinę rinktinę.

Anot V. Stašauskaitės sportas yra tik jos hobis, ji iš to neuždirba, negauna paramos ir stipendijų.

„Internete radau informacijos, kad mildronatas padeda apsaugoti širdį nuo persidirbimo ir yra rekomenduojamas medikų. Niekada nesidomėjau ar jis yra įtrauktas ar nėra į neleistinų medžiagų sąrašą. Nebuvau įspėta, ar su pažindinta su jokiomis taisyklėmis.

Mildronato nusipirkau paprastoje vaistinėje, kaip įprasta vaistą be recepto ir be darbuotojų klausimų, jį dažnai išrašo seniems žmonėms, ar per covidą dažnam paprastam piliečiui.

Mildronato geriau 10 tablečių, 5 dienas po 2 tabletes. Ir nemaniau, kad tai man kažkaip galėtų pakenkti, kaip sportininke, ar padės bėgti. Nežinojau ir nesidomėjau, kad jis yra įtrauktas į neleistinų medžiagų sąrašą“, – savo socialiniuose tinkluose rašė ji.

Trenerė – šokiruota

Į tokį bėgikės pasisakymą sureagavo ir trenerė Vaida Žūsinaitė, kuri konsultavo V. Stašauskaitę ir sudarinėjo jai bėgimo planus.

„Žinia apie Vilmantės nusižengimą mane šokiravo ir labai nuliūdino. Kaip trenerė, rašiusi jai planus nuotoliniu būdu ir tikėjusi jos potencialu, jaučiu pareigą pasisakyti viešai.

Visada buvau ir esu tik už švarų sportą, be jokių, net menkiausių, pažeidimų. Šioje situacijoje buvau pastatyta prieš faktą ir nieko pakeisti negaliu, tačiau padarytą nusižengimą ir reakcijas kategoriškai smerkiu.

Visiems galioja vienodos taisyklės ir už nusižengimus padaryta bausmė bus gera pamoka, kad tikrai neverta tų taisyklių laužyti. Pati niekada neturėjau, neturiu ir neturėsiu nieko bendro su draudžiamomis medžiagomis. Man tai yra svetima ir niekaip nesutampa su mano vertybėmis“, – situaciją aptarė ji.