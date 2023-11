Dėl dopingo suspenduotos bėgikės trenerė šokiruota: „Nusižengimą ir reakcijas kategoriškai smerkiu“

V. Stašauskaitės organizme buvo rasta draudžiamo preprarato meldoniumo, kuris yra prilyginamas dopingui. Apie lietuvės dopingo vartojimą ir suspendavimą rašė Tarptautinės lengvosios atletikos federacijos įkurtas padalinys („Athletics Integrity Unit“).

Apie draudžiamas medžiagas nežinojo

Reaguodama į susiklosčiusią situaciją bėgikė teigė, kad ji nėra profesionali bėgikė, nebuvo įtraukta į antidopingo sąrašus ir nepretendavo į nacionalinę rinktinę.

Anot V. Stašauskaitės sportas yra tik jos hobis, ji iš to neuždirba, negauna paramos ir stipendijų.

„Internete radau informacijos, kad mildronatas padeda apsaugoti širdį nuo persidirbimo ir yra rekomenduojamas medikų. Niekada nesidomėjau ar jis yra įtrauktas ar nėra į neleistinų medžiagų sąrašą. Nebuvau įspėta, ar su pažindinta su jokiomis taisyklėmis.

Mildronato nusipirkau paprastoje vaistinėje, kaip įprasta vaistą be recepto ir be darbuotojų klausimų, jį dažnai išrašo seniems žmonėms, ar per covidą dažnam paprastam piliečiui.

Mildronato geriau 10 tablečių, 5 dienas po 2 tabletes. Ir nemaniau, kad tai man kažkaip galėtų pakenkti, kaip sportininke, ar padės bėgti. Nežinojau ir nesidomėjau, kad jis yra įtrauktas į neleistinų medžiagų sąrašą“, – savo socialiniuose tinkluose rašė ji.

Trenerė poelgio nepateisina

Į tokį bėgikės pasisakymą sureagavo ir trenerė Vaida Žūsinaitė, kuri konsultavo V. Stašauskaitę ir sudarinėjo jai bėgimo planus.

„Žinia apie Vilmantės nusižengimą mane šokiravo ir labai nuliūdino. Kaip trenerė, rašiusi jai planus nuotoliniu būdu ir tikėjusi jos potencialu, jaučiu pareigą pasisakyti viešai.

Visada buvau ir esu tik už švarų sportą, be jokių, net menkiausių, pažeidimų. Šioje situacijoje buvau pastatyta prieš faktą ir nieko pakeisti negaliu, tačiau padarytą nusižengimą ir reakcijas kategoriškai smerkiu. Visiems galioja vienodos taisyklės ir už nusižengimus padaryta bausmė bus gera pamoka, kad tikrai neverta tų taisyklių laužyti.

Pati niekada neturėjau, neturiu ir neturėsiu nieko bendro su draudžiamomis medžiagomis. Man tai yra svetima ir niekaip nesutampa su mano vertybėmis“, – situaciją aptarė ji.

Trenerė pridūrė, kad apgailestauja dėl to, jog toks poelgis pakenkė kitiems sportininkams bei treneriams.

„Toks poelgis kenkia visai sporto bendruomenei, mažina pasitikėjimą švariu sportu ir nesutampa su olimpinėmis vertybėmis, todėl niekaip negali būti pateisinamas.

Prašau nesieti manęs su sportininkės pasisakymais ir komentarais, nes šia tema turiu stiprią savo nuomonę.

Kaip visada, esu pasiekiama LAA ir žiniasklaidai. Mielai neatlygintinai dalyvausiu antidopingo švietime ir bet kokiose sąžiningo sporto iniciatyvose. Būtent tokių žinių Vilmantei akivaizdžiai pritrūko“, – rašė V. Žūsinaitė.