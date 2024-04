Dominavęs Domantas Sabonis pratęsė rekordinę seriją

D. Sabonis per 35 minutes pelnė 18 taškų (7/13 dvit., 0/1 trit., 4/5 baud.), atkovojo 20 kamuolių, atliko 9 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 varžovų metimus ir padarė tris klaidas.

Lietuvis dvigubą dublį pasiekė jau 61-ą kartą paeiliui. Tai yra septintas rezultatas per visą lygos istoriją.

O iš viso šiame sezone D. Sabonis užfiksavo 74 dvigubus dublius. Pagal tai lietuvis susilygino su legendiniu Mosesu Malone'u, kuris tai pasiekė dar 1981-aisiais metais.

Domantas Sabonis' 74th double-double of the season ties Moses Malone for the most double-doubles in a season since 1980-81.



He joins Malone as the only players to reach 74 or more double-doubles in a season since 1978-79:



Moses Malone – 77 (1978-79)

Moses Malone – 74… pic.twitter.com/gfE5rco194

REKLAMA