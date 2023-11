Domantui Saboniui – nuostabus vakaras: surinko pirmąjį sezono trigubą dublį

D.Sabonis žaidė 38 minutes, per kurias pelnė 17 taškų (7/15 dvit., 3/6 baud.), atkovojo 13 atšokusių, perėmė 1 kamuolį, atliko net 13 rezultatyvių perdavimų, blokavo 2 metimus, padarė 5 klaidas ir 5 sykius prasižengė.

Tai yra pirmas aukštaūgio trigubas dublis šį sezoną. Nors krepšininkas net 13 kartų rezultatyviai perdavė kamuolį komandos draugams, o iki asmeninio karjeros rekordo pakartojimo dar pritrūko 3 rezultatyvių perdavimų.

Aikštės šeimininkai galingai pradėjo susitikimą ir jau pirmajame kėlinyje diktavo sąlygas, kai susikrovė net 17 taškų pranašumą pirmajame kėlinyje (34:17).

Svečiai rankų nenuleido ir sugebėjo sumažinti atsilikimą iki vienaženklio (78:73). Visgi, dar labiau sumažinti deficito nepavyko, o susitikimo pabaigoje Sakramento klubas spurtavo 8-0 ir atgal nebesižvalgė (86:73).

„Kings“: Kevinas Huerteris 28 (7/9 dvit., 4/10 trit., 2/2 baud., 9 atk. kam.), Keeganas Murray 24 (3/10 trit., 11 atk. kam.), Domantas Sabonis 17 (13 atk. kam., 13 rez. perd., 5 kld.), Malikas Monkas 12 (8 rez. perd.).

„Thunder“: Shai Gilgeousas-Alexanderis 33 (14/23 dvit., 0/2 trit., 5/6 baud., 7 atk. kam., 6 rez. perd.), Jalenas Williamsas 14, Joshas Giddey 13, Chetas Holmgrenas 12 (7 atk. kam.), Isaiah Joe 9.

Domantas Sabonis serves up a nasty dunk on his Gonzaga brethren Chet Holmgren. Sabonis with a quick 6 points, 2 boards and 2 assists midway through the opening quarter. pic.twitter.com/nIyv2l15Pu