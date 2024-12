Domantas Sabonis vedė klubą į pergalę Teksase: „Kings“ pelnė net 140 taškų

Kalifornijos klubas išvykoje net 140:113 (33:33, 36:26, 31:27, 40:27) nugalėjo San Antonijaus „Spurs“ (11/12) krepšininkus.

140 taškų yra šio sezono „Kings“ rekordas.

Tiesa, ši pergalė nebuvo tokia lengva, kaip galima pamanyti. Vienu metu „Spurs“ turėjo 13 taškų persvarą, o pirmaujanti komanda keitėsi net 10 kartų, dar 2 kartus rezultatas buvo lygus.

Paskutinį kartą „Spurs“ pirmavo antrojo kėlinio pradžioje. D. Sabonio klubas antrajame kėlinyje surengė spurtą į didžiąją pertrauką jau patys išsinešė 10 taškų pranašumą.

D. Sabonis šiame mače pelnė 22 taškus (7/12 dvit., 8/9 baud. met.), atkovojo 16 kamuolių, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, vos kartą suklydo ir nė karto neatakavo iš toli.

D. Sabonis pirmajame kėlinyje išprovokavo tris „Spurs“ aukštaūgio Zacho Collinso pražangas. Galiausiai jį taip suerzino teisėjo sprendimai, kad dėl ginčų gavo dvi technines pražangas ir buvo išvytas iš aikštės. Palikdamas aikštę atletas parodė vidurinį pirštą teisėjams.

Zach Collins flips off the ref after getting ejected 🤣 pic.twitter.com/wqWpYRsQUu