Domantas Sabonis surinko galingą trigubą dublį ir nukalė trečią „Kings“ pergalę iš eilės

D. Sabonis mače pasižymėjo galingu trigubu dubliu. Lietuvis per 32 minutes pelnė 28 taškus (10/15 dvit., 1/1 trit., 5/6 baud.), atkovojo 13 kamuolių ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų. Tai buvo trečiasis jo trigubas dublis šiame sezone.

Rezultatyviau už D. Sabonį „Kings“ gretose pasirodė tik De’Aaronas Foxas, kuris surinko 30 taškų, taip pat atkovojo 5 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.

Antrojo ketvirčio pabaigoje arenos šeimininkai pirmą kartą išsiveržė į priekį dviženkle persvara (59:48) ir vėliau šios lyderystės nepaleido.

Antroje rungtynių pusėje, po taiklaus D. Sabonio dvitaškio Sakramento ekipa jau buvo atitrūkusi ir 26 taškais (95:69). Nors lemiamą kėlinį „Wizards“ laimėjo 40:31, tačiau to jiems nepakako, kad įveiktų „Kings“.

Sacramento's 'Big 3' combined for 83 points of the team's 143 tonight vs. Washington.



