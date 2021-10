Domantas Sabonis efektingai pradėjo pasiruošimą, bet „Pacers“ pralaimėjo Niujorke

D. Sabonis rungtynes pradėjo starto penkete ir žaidė 20 minučių. Per jas pavyko pelnyti 6 taškus, atkovoti 8 kamuolius ir išdalinti 3 rezultatyvius perdavimus.

Lietuvis trečiajame kėlinyje sukūrė labai gražų epizodą. „Knicks“ veteranas Taj'as Gibsonas tikėjosi ataką užbaigti dėjimu, bet D. Sabonis išrašė bloką ir palydėjo krentantį varžovą žvilgsniu.

