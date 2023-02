Devyniolika sportininkų buvo sužeisti po sprogimų lenktynėse Kamerūne

Vietos gydytojas „Reuters“ pranešė, kad po incidento buvo gydomi 19 sportininkų dėl sprogimų sukeltų sužalojimų.

„Vilties bėgime“ dalyvavo angliakalbiai separatistai, kovojantys su valdžios jėgomis. Pietvakarių regiono Buea miestelio valdžia po tokio incidento nepateikė jokių komentarų.

Atsakomybę už sprogdinimus prisiėmė ginkluotas Ambazonijos valdančiosios tarybos sparnas – viena iš separatistų sukarintų grupuočių.

„Mūsų pagrindinis taikinys buvo Kamerūno elitinės pajėgos, kurios užtikrino sportininkų saugumą. Neleisime Kamerūnui tęsti savo okupacijos“, – „Reuters“ sakė grupės atstovas Capo Danielis.

Socialiniuose tinkluose plačiai išplatintame vaizdo įraše, kurio „Reuters“ iš karto nepavyko patikrinti, buvo matyti, kaip žiūrovai džiaugiasi bėgiku, prieš verždamiesi slėptis, kai tolumoje nuaidėjo nedidelis sprogimas.

Terrorist attack in Cameroon injure 19 athletes - a series of explosions occurred during a race in Cameroon.



Run of Hope Race attracts hundreds on Mount Cameroon.



This attack reminds of the Boston Marathon attack in US several years ago. pic.twitter.com/iniibG3wEY