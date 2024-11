Demonstruoja universalumą: „Spurs“ vėl laimėjo be Wembanyamos

Harrisonas Reedas nugalėtojams pelnė 25 taškus ir atkovojo 10 kamuolių, NBA naujokas Stephonas Castle‘as pridėjo 18 taškų, tiek pat surinko ir Zachas Collinsas, o Chrisas Paulas fiksavo dvigubą dublį – 13 taškų, 10 rezultatyvių perdavimų.

Tai buvo antros iš eilės laimėtos „Spurs“ rungtynės be Victoro Wembanyamos. Prancūzas yra patyręs nesunkią kelio traumą.

