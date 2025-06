DeMarcusas Cousinsas pašalintas iš Puerto Riko lygos iki 2025 metų dėl incidento su sirgaliais

Centrui taip pat skirta 4 250 JAV dolerių bauda. Jei D. Cousinsas nepateiks oficialaus paaiškinimo dėl savo elgesio, bauda gali būti padidinta iki 10 000 JAV dolerių.

DeMarcus Cousins and a fan sitting courtside get into an altercation.



What in the world… (via @LaGuerraBSN)pic.twitter.com/TeBEugvrUq

REKLAMA