Dėl naujosios covid-19 atmainos atšaukta netrukus turėjusi prasidėti žiemos universiada

Pažymima, kad toks sprendimas priimtas dėl naujosios covid-19 atmainos omikron. Šveicarija neseniai sugriežtino apribojimus keliautojams iš tam tikrų šalių.

Į tą sąrašą pateko Australija, Belgija, Danija, Didžioji Britanija, Nyderlandai, Honkongas, Izraelis, Čekija ir kitos valstybės. Šių šalių gyventojams, atvykus į Šveicariją, privaloma izoliuotis 10 dienų. Žiemos universiadoje turėjo dalyvauti nemažai šių šalių atletų, kurie dėl naujųjų reikalavimų veikiausiai ir taip būtų nespėję į savo startus, todėl nuspręsta apskritai atšaukti universiadą.

The 30th Winter Universiade, which was to open on 11 December 2021 in Lucerne, will not be

taking place due to the developments and travel restrictions of the pandemic.

