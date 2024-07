Dėl komandos pasiaukojęs Jalenas Brunsonas atsisakė daugiau nei 100 mln. dolerių

ESPN žurnalistas Adrianas Wojnarowskis pranešė, kad J. Brunsonas su „Knicks“ pasirašė ketverių metų 156,5 mln. dolerių vertės sutartį. Ši suma yra 113 mln. JAV dolerių mažesnė, nei jis būtų galėjęs gauti kitą sezoną.

Šiuo sprendimu J. Brunsonas gaus mažiau pinigų, nei būtų turėjęs teisę gauti, o Niujorko komanda turės daug geresnes finansines galimybes aplink jį suburti čempioniško kalibro komandą.

J. Brunsonas „Knicks“ komandai buvo vertingas dar prieš sudarant naują sutartį, tačiau dėl gerokai sumažinto atlyginimo jis tapo bene geriausiu NBA žaidėju, pagal darbo užmokesčio santykį.

In a largely unprecedented financial concession to give roster flexibility to a contender, New York Knicks star Jalen Brunson has agreed on a four-year, $156.5 million extension, his agent Sam Rose of CAA tells ESPN --- $113M less guaranteed than he’s eligible to receive in one… pic.twitter.com/DDJvz7TUlr

