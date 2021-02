Dėl dar vienos nelaimės šeimoje CSKA lyderis Jamesas išvyko į JAV

Tą pranešė pats klubas. Kol kas neaišku, kiek laiko komanda versis be M.Jameso.

Krepšininkas prieš daugiau nei dvi savaites neteko senelio, bet tada jis nebuvo išleistas į JAV ir dėl to komandoje kilo konfliktas.

Buvo kalbėta net apie galimą pusių išsiskyrimą, bet galiausiai krepšininkas liko komandoje.

M. Jamesas tikrai praleis vasario 10 d. VTB lygos mačą su Krasnojarsko „Jenisej“ ir po 3 dienų vyksiančias rungtynes su Sankt Peterburgo „Zenit“.

Amerikietis šį sezoną Eurolygoje renka 20,8 taško, atkovoja 3,5 kamuolio ir atlieka 5,8 rezultatyvaus perdavimo.

Mike James to miss the upcoming games



Our team’s guard @TheNatural_05 was forced to leave to the USA due to another loss in his family that requires his presence.



We express our deepest condolences to Mike.#CSKAbasket pic.twitter.com/1S78QEJGQx