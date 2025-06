Deimantinės lygos etape Paryžiuje: įspūdingas 1500 m rekordas ir naujas iššūkis Mahučich

Moterų šuolio į aukštį rungtyje australė Nicola Olyslagers vėl nugalėjo pasaulio rekordininkę ukrainietę Jaroslavą Mahučich. Ukrainietė 1,94 m aukštyje klydo net 2 kartus, perkėlė likusį bandymą į 1,97 m aukštį, ten neklydo ir vėl tapo varžybų lydere. Visgi, 2 m aukščio ukrainietė neįveikė, o N. Olyslagers antru bandymu šoko sėkmingai ir užsitikrino pergalę.

At the top of her game tonight 🔥



Nicola Olyslagers 🇦🇺 makes it another winning performance as her best jump of 2.00m gives her victory in Paris in the women's high jump.



📸 Marta Gorczyńska for Diamond League AG#DiamondLeague 💎 #ParisDL 🇫🇷 pic.twitter.com/gey5OO0yad

REKLAMA