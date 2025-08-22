„Deimantinėje lygoje“ – Mykolo Aleknos akistata su disko metimo žvaigždynu (GYVAI)

Briuselyje startuos praktiškai visi geriausi pasaulio disko metikai. Planetos rekordininko Mykolo Aleknos lauks akistata su dabartiniu Europos čempionu slovėnu Kristjanu Čehu, dabartiniu pasaulio čempionu švedu Danieliu Stahliu, dabartiniu „Deimantinės lygos“ čempionu australu Matthew Denny, dabartiniu olimpiniu čempionu jamaikiečiu Roje Stona ir dabartiniu NCAA čempionu jamaikiečiu Ralfordu Mullingsu.
Vyrų disko metimo rungtis prasidės 19.50 val. Lietuvos laiku. Jos eigą galėsite sekti Sportas.lt portale.
Vyrų disko metimo rungties dalyviai:
Po varžybų Briuselyje taip pat paaiškės visi 6 disko metikai, kurie pateks į finalinį sezono etapą. Ten vietas jau yra užsitikrinę K. Čehas (21 tšk.) bei D. Stahlis (19). Labai geras galimybes patekti į finalą turi ir M. Denny (14), vokietis Henrikas Janssenas (12) bei britas Lawrence‘as Okoye (11). M. Alekna (8) nemažą „Deimantinės lygos“ sezono dalį praleido, nes dalyvavo NCAA varžybose, bet, jei penktadienį aplenks R. Stoną (7), tai vietą finale praktiškai užsitikrins.
Nugalėtojui šį kartą paruoštas ne 10 tūkst., o 20 tūkst. JAV dolerių prizas. 8 disko metikai vietoj įprasto 30 tūkst. JAV dolerių prizinio fondo Briuselyje išsidalins 50 tūkst.
Finalinis sezono etapas jau rugpjūčio 27-28 d. vyks Ciuriche (Šveicarija).
