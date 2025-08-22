Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

„Deimantinėje lygoje“ – Mykolo Aleknos akistata su disko metimo žvaigždynu (GYVAI)

2025-08-22 18:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 18:20

Briuselyje (Belgija) penktadienį rengiamas priešpaskutinis – 14-as – šio sezono „Deimantinės lygos“ lengvosios atletikos varžybų etapas. Jame įvyks ir ypatinga vyrų disko metimo rungtis, kuriai suteiktas „Deimanto+“ statusas, kas garantuoja didesnį prizinį fondą nei įprastai.

Olimpinis vyrų disko metimo finalas | Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.

Briuselyje (Belgija) penktadienį rengiamas priešpaskutinis – 14-as – šio sezono „Deimantinės lygos" lengvosios atletikos varžybų etapas. Jame įvyks ir ypatinga vyrų disko metimo rungtis, kuriai suteiktas „Deimanto+" statusas, kas garantuoja didesnį prizinį fondą nei įprastai.

0

Briuselyje startuos praktiškai visi geriausi pasaulio disko metikai. Planetos rekordininko Mykolo Aleknos lauks akistata su dabartiniu Europos čempionu slovėnu Kristjanu Čehu, dabartiniu pasaulio čempionu švedu Danieliu Stahliu, dabartiniu „Deimantinės lygos“ čempionu australu Matthew Denny, dabartiniu olimpiniu čempionu jamaikiečiu Roje Stona ir dabartiniu NCAA čempionu jamaikiečiu Ralfordu Mullingsu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vyrų disko metimo rungtis prasidės 19.50 val. Lietuvos laiku. Jos eigą galėsite sekti Sportas.lt portale.

TIESIOGIAI
s.
Vyrų disko metimo rungtis Briuselyje

Vyrų disko metimo rungties dalyviai:

Po varžybų Briuselyje taip pat paaiškės visi 6 disko metikai, kurie pateks į finalinį sezono etapą. Ten vietas jau yra užsitikrinę K. Čehas (21 tšk.) bei D. Stahlis (19). Labai geras galimybes patekti į finalą turi ir M. Denny (14), vokietis Henrikas Janssenas (12) bei britas Lawrence‘as Okoye (11). M. Alekna (8) nemažą „Deimantinės lygos“ sezono dalį praleido, nes dalyvavo NCAA varžybose, bet, jei penktadienį aplenks R. Stoną (7), tai vietą finale praktiškai užsitikrins.

Nugalėtojui šį kartą paruoštas ne 10 tūkst., o 20 tūkst. JAV dolerių prizas. 8 disko metikai vietoj įprasto 30 tūkst. JAV dolerių prizinio fondo Briuselyje išsidalins 50 tūkst.

Finalinis sezono etapas jau rugpjūčio 27-28 d. vyks Ciuriche (Šveicarija).

