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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Konferencijų lyga

Debiutas Konferencijų lygoje: „Brighton“ – „Kauno Žalgiris“ (APŽVALGA, tiesioginė transliacija)

2026-10-15 20:00 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-15 20:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šį vakarą „Kauno Žalgiris“ žengs dar vieną žingsnį klubo istorijoje: Lietuvos čempionai debiutuos UEFA Konferencijų lygos grupių etapo turnyre.

Šį vakarą „Kauno Žalgiris“ žengs dar vieną žingsnį klubo istorijoje: Lietuvos čempionai debiutuos UEFA Konferencijų lygos grupių etapo turnyre.

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22:00 val. kauniečių laukia pirmoji grupės etapo akistata. Juos Anglijoje egzaminuos „Brighton“ futbolininkai. Kviečiame tiesiogiai stebėti šias rungtynes TV6 kanalu, sportas.lt arba tv3.lt

Įdomūs faktai prieš rungtynes:

• „Kauno Žalgirio“ komandai tai pirmoji akistata UEFA turnyrų grupės etape.

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• „Brighton“ klubas Europoje žais antrą kartą. 2023-24 metų sezone jie Europos lygoje suklupo šešioliktfinalio etape.

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• Į grupės etapą „Kauno Žalgiris“ pateko Čempionų lygos atrankoje nugalėjęs „Drita“ ir „Klaksvik“ klubus. Vėliau jie Čempionų lygoje nusileido Zagrebo „Dinamo“, o Europos lygos atrankoje – „Bešiktaš“ komandai.

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• „Brighton“ Konferencijų lygos atrankoje susitvarkė su „Tromso“ klubu iš Norvegijos.

• Iki šiol Lietuvos komandos prieš Anglijos klubus UEFA turnyruose yra žaidę 8 kartus ir visus kartus laimėjo anglai.

Trenerių ir žaidėjų komentarai:

„Futbole esu jau ilgą laiką ir viską puikiai suprantu. Konferencijų lygoje esame autsaideriai ir klubas, kuriam suteikiami vieni mažiausių šansų iškovoti taškus ir kautis dėl vietos kitame etape. Iš kitos pusės, tas pats buvo ir tada, kai žaidėme su „Bešiktaš“. Jie nė viename mače mums nedavė net 1 procento galimybių kažką nuveikti, o mes juo įveikėme namuose. Žinoma, namuose yra lengviau, bet pamatysime. Gerai pasiruošėme.

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„Turime savo principus, kuriuose taikome lygoje. Žinoma, žaisdami su tokiais varžovais turime kaip „Brighton“, „Bešiktaš“ ar Zagrebo „Dinamo“, turi kažką keisti, kad nebūtum toks atsivėręs kaip vietiniame čempionate. Negaliu keisti mūsų stiliaus kas keletą dienų, kadangi laukia labai svarbios rungtynės lygoje. Jeigu keisčiau stilių kas keletą dienų, pralaimėtume viską.“

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Željko Sopičius, „Kauno Žalgirio“ komandos vyriausiasis treneris

„Visų pirma, labai džiugu turėti galimybę rungtyniauti tokiame turnyre ir susitikti su tokio lygio varžovais, koks yra „Brighton“ – komanda iš stipriausios pasaulio lygos. Žinome, kad jie šiuo metu demonstravo puikią formą, tačiau esame nusiteikę duoti kovą“

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Rokas Lekiatas, „Kauno Žalgirio“ komandos gynėjas

„Esu laimingas būdamas čia ir tai bus ypatinga diena mūsų klubui – pirmosios rungtynės pagrindiniame Europinio turnyro lygos etape. Atiduosime viską ir sieksime geriausio įmanomo rezultato.

„Daugelis mūsų komandos žaidėjų seka „Premier“ lygos kovas, puikiai žinome, kokioje geroje formoje šiuo metu yra „Brighton“. Tikiu, kad būsime pasiruošę jų intensyvumui. Tai futbolas ir tu niekada nežinai, kas gali nutikti. Žinome, kad atvykstame būdami autsaideriais, bet pažiūrėsime.“

Vykintas Slivka, „Kauno Žalgirio“ komandos saugas

Komandų formos:

 

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