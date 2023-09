Daviso taurė: vasarį Lietuvoje viešės Sakartvelo tenisininkai

Lietuvos ir Sakartvelo tenisininkų susitikimas bus surengtas Vilniuje.

Šių šalių rinktinės Daviso taurėje paskutinį kartą buvo susitikusios 2017 metais. Tbilisyje vykusiame susitikime lietuviai triumfavo 3:2. Tuomet Lietuvos rinktinės garbę gynė Laurynas Grigelis, Lukas Mugevičius, Tadas Babelis ir Tomas Vaišė. Komandai vadovavo Rimvydas Mugevičius.

Praėjusį savaitgalį Sakartvele vykusiame susitikime kartvelai 3:1 įveikė Tuniso komandą. Lietuviai išvykoje 0:4 nusileido Argentinos tenisininkams.

Traumų kamuojamas ir įtarimų dėl sutartų mačų sulaukęs geriausias kartvelų tenisininkas Nikolozas Basilašvilis šiuo metu ATP vienetų reitinge yra kritęs į 357-ą vietą (2019 m. buvo 16-as). Saba Purtseladze rikiuojasi 443-ias, Zura Tkemaladze – 689-as, Aleksandre Metreveli – 852-as, o Aleksandre Bakshi – 861-as. Dvejetuose jų rezultatai dar prastesni.

🚨 SCANDAL ALERT



As per @schnejan, according to ZDF (German TV broadcaster), Aslan Karatsev, Nikoloz Basilashvili and their former coach Yahor Yatsik may have been involved in match fixings. pic.twitter.com/INLAdXn77o