Davė žalią šviesą: Rusai su baltarusiais grąžinami ir į triatlono varžybas

Pernai kovo mėnesį po rusų pradėto plataus masto karo prieš Ukrainą pasaulio triatlono federacija pritaikė tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) rekomendacijas ir uždraudė šalių agresorių sportininkams dalyvauti tarptautinėse varžybose. Visgi, neseniai TOK nusprendė atnaujinti rekomendacijas ir informavo federacijas, kad šios gali leisti rusams ir baltarusiams startuoti kaip neutraliems atletams, nors karas Ukrainoje nesibaigė. Varžybose draudžiama dalyvauti tik tiems rusams ir baltarusiams, kurie atvirai palaiko karą arba patys priklauso karinėms struktūroms.

„Šią dieną priimtas sprendimas leis asmenims su Rusijos ir Baltarusijos pasais leis dalyvauti ir dirbti tarptautinėse varžybose. Šiuo metu mes konsultuojamės su TOK dėl to, kokiu būdu bus atrenkami tie šių šalių sportininkai, kurie atitiks nustatytas sąlygas ir galės dalyvauti varžybose. Mes norime išreikšti solidarumą su Ukraina ir pažymime, kad sportininkų bei delegatų neutralumo statusas yra būtina sąlyga, grąžinant juos į varžybas“, - teigiama pranešime.

Pasaulio triatlono federacijai neužkliuvo ir tai, kad Rusijos triatlono federacijai nuo 2020 m. vadovauja Ksenia Šoigu – Sergejaus Šoigu dukra. Taip pat jie neišgirdo Ukrainos sporto ministro Vadimo Gutcaito raginimo neapsisprendusias sporto šakų federacijas išlaikyti įvestus draudimus rusų ir baltarusių sportininkams dalyvauti varžybose.

Head of Russia's triathlon federation Ksenia Shoigu, daughter of the war criminal, Defence Minister Sergey Shoigu, gives a speech at the Russia's National Forum "We are together. Sport".



Ksenia is known for military-style "games" at polygons - Race of Heroes pic.twitter.com/WAmqgpliRQ