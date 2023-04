Tragedija automobilių sporto pasaulyje – testų metu Kroatijoje žuvo žinomas lenktynininkas

Per testus vykusius Kroatijoje 33-ejų metų vyras pateko į avariją, o jo mirtį patvirtino „Hyundai“ komanda, kuriai jis atstovavo ir Tarptautinė automobilių sporto federacija (FIA).

The WRC family is shocked and saddened to learn of Craig Breen's passing. Our thoughts and condolences are with the family and friends of Craig at this incredibly sad time https://t.co/xdN9qkxlXw