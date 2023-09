Daugėja NBA žvaigždžių, norinčių prisijungti prie JAV rinktinės – pasisakė ir Bookeris

Kiek anksčiau buvo pranešta, kad Los Andželo „Lakers“ žvaigždė LeBronas Jamesas yra pasirengęs žaisti nacionalinėje komandoje ir kalbina kitas žvaigždes prisijungti taip pat.

L. Jamesas jau susiekė su tokiais krepšininkais kaip Stephenu Curry, Kevinu Durantu, Anthony Davisu, Jaysonu Tatumu ir Draymondu Greenu.

BREAKING: Lebron James is “ready to commit” to playing for Team USA at the 2024 Paris Olympics alongside Kevin Durant and Steph Curry 🏀🇺🇸 pic.twitter.com/v50qWnPp68