Darius Labanauskas iškovojo PDC „Challenge“ turnyro titulą

Po kelių prastų turnyrų lietuvis pagaliau „driokstelėjo“ 4-ajame sezono turnyre, kuriame nugalėjo net 8 varžovus iš eilės ir tapo nugalėtoju.

D.Labanauskas ant prarajos ribos buvo dar ketvirtfinalyje, kai, atsilikdamas 1:4, sugebėjo laimėti 4 legus iš eilės ir įveikė anglą Adamą Mouldą. Vėliau pusfinalyje D.Labanauskas 5:2 nugalėjo anglą Tedą Evettsą, o finale 5:3 pranoko kitą anglą Mervyną Kingą.

LABANAUSKAS DETHRONES KING! 🇱🇹 Darius Labanauskas rounds off Saturday's Winmau Challenge Tour double-header with Event Four success, sealed with a 5-3 victory over Mervyn King! pic.twitter.com/ipSaVZaqyi

Prieš tai pirmajame turnyre lietuvis liko be pergalių, antrajame laimėjo vieną mačą, o trečiajame irgi nepajautė pergalės skonio.

D.Labanauskas bendroje „Challenge“ turo sezono įskaitoje šoktelėjo į 3-ią vietą tarp 156 klasifikuotų žaidėjų. 2 geriausi viso sezono žaidėjai ne tik pateks į pasaulio čempionatą, bet ir pelnys PDC turo „kortą“ 2026/2027 metams.

A first Lithuanian CT victory then, and it puts Labanauskas 3rd in the money list pic.twitter.com/nUMG8YB4x3